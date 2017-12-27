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    31 milyonuncu yolcu Zürih’ten uçtu

    DHA
    27.12.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    7 yıl boyunca Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tarihinde ilk kez bir yıl içinde 31 milyon yolcu barajını geçti. 31 milyonuncu yolcu PC7676 sefer sayılı Zürih uçağı ile seyahat eden Muzaffer Yücel ve ailesi törenle karşılandı. Yücel ailesine, 5 yıldızlı otelde konaklama ve ücretsiz uçak bileti hediye edildi.

    TÜRKİYE’NİN en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan ve geçen yıl 29.6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıl tarihinde ilk kez 31 milyonun yolcu barajını da geçti. Yolcu sayısı artışında 2009 yılından itibaren 7 yıl Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) terminalinden 2017 yılında geçen ‘31 milyonuncu yolcu’ PC7676 sefer sayılı Zürih uçağı ile seyahat eden Yücel ailesi oldu. 31 milyonuncu yolcu olarak belirlenen ve Pegasus Havayolları’na ait Zürih uçuşuyla İstanbul’a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi.

    31 milyonuncu yolcu Zürih’ten uçtu

    KONAKLAMA VE UÇAK BİLETİ
    Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG’nin yöneticileri katıldı. Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel’e ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul’da 5 yıldızlı otelde bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verilirken, Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti hediye etti.

    31 milyonuncu yolcu Zürih’ten uçtu

    2017 YILINDA BİR İLKİ YAŞADIK
    Törende konuşan İSG CEO’su Ersel Göral, 2016 yılında 29.6 milyon yolcuya ulaştıklarını belirterek, “Sabiha Gökçen havalimanı geçtiğimiz yıl toplamda 29 buçuk milyon yolcuya hizmet verdi. Bu sene 2017 yılında ise yılsonu itibariyle 31 milyonun üzerine çıkacak. Bugün burada 31 milyoncu yolcumuzu ağırladık. Bu sayı bizim için çok önemli çünkü Sabiha Gökçen tarihinde yolcu sayısı hiç 30 milyonun üzerine çıkmamıştı. 2018’de şu an yıllık 33 milyonluk yolcu kapasitemizi 41 milyona çıkaracağız. İkinci pistimizin inşaatı devam ediyor, 2018 yılsonu itibariyle saatte 80 uçağa hizmet verebileceğiz” dedi.

    GÜNLÜKTE DE REKOR 
    An itibariyle günde yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet verdiklerini da aktaran Göral, “Bu sene 31 milyon yolcu hedefini yakalayıp rekor kırmanın ötesinde günlük hizmet verdiğimiz yolcu sayısında da rekorumuz oldu. Eylül ayının ilk haftasında günde 111 bin yolcuya hizmet vererek tek günde gelen giden toplamda Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde başka bir rekor daha yazmış olduk” diye konuştu.

    31 milyonuncu yolcu Zürih’ten uçtu

    HAYIRLI BİR İŞ İÇİN GELMİŞTİK
    Havalimanının 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise oldukça heyecanlı ve sevinçli olduğunu söyledi. Yücel, “Büyük bir tesadüf. Zürih’ten geliyoruz, aktarama yapıp Sivas’a uçacağız . Hayatımda önemli bir anı anı olarak kalacak. 30 yıla yakındır Zürih’te yaşıyoruz. Çocuğumun nikahı var hayırlı bir iş için geldik. Kızım bizden bir hafta önce geldi, nikahını yapıp döneceğiz. Türkiye’nin yeni yıla kazasız, belasız, sağlıklı ve mutlu bir şekilde girmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: zurih uçağı , sabiha gökçen rekor kırdı
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