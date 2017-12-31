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    31 Aralık Metro, otobüs ve vapur seferleri saat kaça kadar?

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

    31 Aralık yılbaşı metro, vapur ve otobüs seferleri dışarıda olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Eğlenmek için ya da yakınlarını ziyaret etmek için dışarıda olan vatandaşlar, vapur metro ve otobüs seferleri saat kaça kadar sürecek sorusunu yöneltiyor. Peki, 31 Aralık yılbaşı akşamı otobüs, vapur ve metro seferleri saat kaça kadar sürecek? İşte, detaylı bilgiler

    Yılbaşı akşamı ulaşım aracı olarak metro, metrobüs ve vapur kullanmak isteyen vatandaşlar, sefer saatleri konusunda sorgulamalarını sürdürüyor. 31 Aralık yılbaşı marmaray, metro, otobüs ve vapur seferleri merak konusu olurken, vatandaşlar kullanabilecekleri ulaşım araçlarının saatlerini merak ediyor. İşte 31 Aralık yılbaşı akşamı sefer saatleri

    VAPUR SEFERLERİ

    Vapur seferleri, 31 Aralık akşamı normal seyrinde devam edecek.

    MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ

    Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri eklendi. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.

    AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

    KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

    METRO KAÇA KADAR AÇIK?

    Hızlı ulaşım aracı metro normal günlerde gece 00:00’a kadar açık oluyor. Ancak bu gece saat 02:00’ye kadar seferler devam edecek. Hacıosman-Yenikapı hattında yolculuk yapanlar bu saate kadar metro ile ulaşımdan faydalanabilirler

    OTOBÜS SEFERLERİ

    31 Aralık 2017’yi, 1 Ocak 2018’e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;

    34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME
    15F KADIKÖY – BEYKOZ
    130A KADIKÖY – TUZLA
    19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER
    17 KADIKÖY – PENDİK
    222 KADIKÖY – PENDİK
    E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI
    11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR
    15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR
    122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ
    121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ
    76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM
    89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM
    55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM
    25G SARIYER – TAKSİM
    40 RUMELİFENERİ – TAKSİM
    E-3 4. LEVENT – S. GÖKÇEN HAVAALANI

    Etiketler: metro sefer saatleri , otobüs sefer saatleri , vapur sefer saatleri
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