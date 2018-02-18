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307 gemi geldi

Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
18.02.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

KRUVAZİYER turizminde 2016 yılında başlayan yüzde 50’lik düşüş, geçtiğimiz yıl da devam etti.

2016 yılında Türkiye’deki limanlara 538 kruvaziyer gemisi yanaşırken, bu rakam 2017 yılında 307’ye düştü. 628 bin 833 olan toplam yolcu sayısı ise 306 bin 887’ye geriledi. Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü, deniz ticaretine ilişkin 2017 yılı istatistiklerini yayımladı. Türkiye limanlarına 2015’te 1296 kruvaziyer gemisi yanaşırken bu sayı 2016’da 538’e düşmüştü. Sayı 2017‘de ise 307’de kaldı. Yanaşan gemi sayısına oranla yolcu sayılarında da düşüş görüldü. Türkiye limanlarında kruvaziyer gemilerin yolcu trafiği 2015 yılında 1 milyon 889 bin 370 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2016 yılında 628 bin 33’e gerilemişti. 2017 yılının yolcu sayısı 306 bin 887’de kaldı.

Etiketler: kruvaziyer , turist , gazetehaberleri
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