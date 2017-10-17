302 tane kaldı

Alageyikler, 19. yüzyılda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşarken, günümüzde farklı nedenlerden dolayı yalnızca Düzlerçamı bölgesinde tespit edildi. Avrupa’da soyu tükenince Romalılar ve Rodos Şövalyeleri tarafından ana vatanı Anadolu’dan alınarak, yeniden Avrupa’ya götürülen alageyik sayısı; Almanya, İngiltere ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’da 250 binin üzerine çıktı. 30 ay önce alageyiklerin korunmasına ve yaban hayatının geliştirilmesine yönelik proje başlattıkarını belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal şunları söyledi:



BÖLGE BİR SÜRE KAPATILSIN

“Alageyiklerin yaşadığı alanda insan faktörü çok fazla. Bölgede piknikler düzenleniyor, aktiviteler çok fazla ve alageyikler bununla yaşamak zorunda kalıyor. İnsan olduğu zaman alageyik ne yapacağını bilemiyor. Başıboş gezen köpeklerin de alageyikleri kovaladığını ve yavrularıyla beslendiğine şahit olduk.” Sadece bu alanda kalan alageyikler için bölgenin bir süre kapatılması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ünal, çoğalacak alageyiklerin daha önce yaşadığı bölgelere taşınabileceğini söyledi.