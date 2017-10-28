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    301 TL protestosunda 301 TL ceza yedi!

    DHA
    28.10.2017 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Adana'da cam filmi yasağını protesto eden modifiyeli otomobil sahibine trafik polisi tarafından cam filmi ve modifikasyon nedeniyle 301 lira para cezası kesildi.

    ADANA’da cam filmlerin yasaklanmasını protesto için gelen 26 yaşındaki Fırat Demir’e, otomobilindeki cam film nedeniyle 301 lira ceza kesildi.

    Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı’nda, toplanan 5 otomobil sürücüsücam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için konvoy yapmak istedi. Yapılacak eylemin izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, otomobil sürücülerine Adana Valiliği’nden izin almalarını söyledi.

    4 otomobil sürücüsü bölgeden ayrılırken, bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen ve kaldırım kenarında duran modifiyeli ve siyah cam filmli olan 01 ENG 63 plakalı aracın yanında durdu.

    Polisler otomobil sürücüsü Fırat Demir’e cam filmi ve otomobilinde yaptığı yasaya aykırı teknik değişiklikten dolayı 301 lira ceza yazdı. Demir, görevlilerin ceza kesmemeleri için uzun süre dil dökmesine rağmen sonuç alamadı. Demir, ceza makbuzunu alıp, otomobiline binerek uzaklaştı.

    301 TL protestosunda 301 TL ceza yedi

    301 TL protestosunda 301 TL ceza yedi

    Etiketler: cam filmi cezası , HABER , haberler , son dakika
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