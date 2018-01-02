300’üncü gün ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyarette, Türkiye’nin 17 aydan bu yana “OHAL rejimi ile idare edildiğini” söyleyerek, “Başbakanından, bakanlarına dek her türlü girişimi yaptık ama maalesef bir taş, bir duvar gibi sessizlikle karşılaştık. OHAL Komisyonunu bir kez daha Nuriye ve Semih ile ilgili kararlarını derhal açıklamaya davet ediyoruz. Bu vebali kimse alamaz” dedi.

Ziyaret sırasında Gülmen, “Bugün (dün) açlık grevimizin 300’üncü günü. Talebimiz, OHAL Komisyonu eğer karar verdiyse, derhal hakkımızda verdiği kararı açıklasın. Eğer vermediyse kendi bakanlıklarının çağrısına kulak verip derhal hakkımızda bir karar versin ve bizi işimize iade etsin” dedi. Semih Özakça da, “300 gün boyunca sadece sıvı ve B-1 vitamini alarak direndik ama asıl olarak kazanacağımıza olan inancımız bizi ayakta tutuyor” dedi.