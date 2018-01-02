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    300’üncü gün ziyareti

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara milletvekilleri Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Murat Emir ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, açlık grevlerinin 300’üncü gününde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret etti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyarette, Türkiye’nin 17 aydan bu yana “OHAL rejimi ile idare edildiğini” söyleyerek, “Başbakanından, bakanlarına dek her türlü girişimi yaptık ama maalesef bir taş, bir duvar gibi sessizlikle karşılaştık. OHAL Komisyonunu bir kez daha Nuriye ve Semih ile ilgili kararlarını derhal açıklamaya davet ediyoruz. Bu vebali kimse alamaz” dedi.
    Ziyaret sırasında Gülmen, “Bugün (dün) açlık grevimizin 300’üncü günü. Talebimiz, OHAL Komisyonu eğer karar verdiyse, derhal hakkımızda verdiği kararı açıklasın. Eğer vermediyse kendi bakanlıklarının çağrısına kulak verip derhal hakkımızda bir karar versin ve bizi işimize iade etsin” dedi. Semih Özakça da, “300 gün boyunca sadece sıvı ve B-1 vitamini alarak direndik ama asıl olarak kazanacağımıza olan inancımız bizi ayakta tutuyor” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Nuriye Gülmen
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