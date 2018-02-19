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300 milyon liralık yatırımıyla treyler ihracatını artıracak

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

KOLUMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, KDV ve hurda teşvikinin treyler sektöründe ihracata dayalı büyümeyi canlandıracağını söyledi. KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş. 300 milyon TL yatırım ile genişleyen fabrikasında yıllık treyler üretimini 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyor.

KOLUMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, ihracat hacmiyle Türkiye'nin en stratejik sektörleri arasında yer alan otomotiv sektörünün 2017 performansını değerlendirdi.

Otomotiv sektörünün hareketli bir yılı geride bıraktığını ve rekorlar kırmayı sürdürdüğünü aktaran Saltık, treyler pazarındaki yüzde 14 seviyelerindeki düşüşe rağmen treyler ihracatında yüzde 15 oranında büyüme yaşandığını vurguladı.

Kaan Saltık “Bu yıl treyler sektörünün yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak ihracat odaklı stratejimizi üretim hamlemizle destekledik ve Mersin'deki fabrikamıza 300 milyon TL'lik bir yatırım yaptık” dedi.
 
Teşvikler ihracatı artıracak

KOLUMAN Otomotiv Endüstri üretim tesisi ve Ar-Ge merkezini genişleteceklerini söyleyen Saltık “Fabrikamızın genişleme sürecini tamamladıktan sonra treyler üretimimizi yıllık 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda 2020'ye kadar ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50'sini ihraç etmeyi planlıyoruz. Ürünlerimizin Avrupa'da da kullanılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Treyler sektöründe yerli ve yerinden üretimin önemini de vurgulayan Kaan Saltık, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye pazarındaki treylerlerin yüzde 95'i yerli üretimdir ve otomotiv sektörünün başka hiçbir dalında bu kadar yüksek bir yerli üretim bulunmamaktadır.

Üretimin ve bununla bağlantılı olarak ihracatın artması için birçok mecradan da belirttiğimiz gibi bazı teşviklerin yerine getirilmesi bize çok yardımcı olacaktır. KDV'nin aşağıya çekilmesi ve Avrupa'da çok popüler bir yöntem olan hurda teşvikinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2018'de bu teşviklerin gerçekleşmesini umuyoruz.”

Etiketler: 300 , Milyon , Sektör
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