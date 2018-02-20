300 koyun başvurusu nasıl yapılacak? Koşullar açıklandı

300 koyun projesi için uzun süredir beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Köyüne dönene 300 koyun sloganıyla ortaya çıkan projede, devlet tarafından üreticiye 300 koyun tahsis edilecek. Proje kapsamında destekler Ziraat Bankası üzerinden sağlanacak. 300 koyun desteğinin beraberinde yem desteği de sağlanacak. İşte, verilecek olan destekle ilgili bazı bilgiler

300 koyun projesi için detaylar belli olmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı ve TİGEM tarafından koordine edilecek olan 300 koyun projesi, Ziraat Bankası tarafından finanse edilecek. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 300 koyun desteği ile ilgili bazı detaylar

"Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz.

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyor, bu düvelerin, koyunlarda olduğu gibi, veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz.

Talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz."

TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz.

Yetiştiricimiz kredi borcunu, ilk 2 yılı geri ödemesiz 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz."

Başvuruyla ilgili detaylar, ilerleyen günlerde açıklanacak.

KOYUN KAÇ AYDA KUZULAR?

Koyunlar çiftleşmenin ardından gebe kalınma durumuna göre ortalama 5 ay içerisinde doğum yapar. Koyunda gebelik 150 gün kadar sürer. İkiz doğumlarda ise bu süre birkaç gün daha kısa olmaktadır. Gebeliğin ilk 3 ayında dışarıdan fark edilebilecek şekilde gebelik belirtileri gözlenemez. 4 ve 5. aylarda ise meme gelişimi ve arka bölgelerde karın hacminin artması ile gebelik gözlenebilir düzeye gelmektedir.