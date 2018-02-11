300 damızlıkla et ithalatı bitecek

Palandöken, yazılı açıklamasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ‘köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 baş damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta fırsatı sağlanacağı’ yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ülkemizde tüketilen yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonu ithal ediliyor. Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, nüfusun yalnızca yüzde 7.5'inin köy ve beldelerde yaşadığına dikkati çekerek, söz konusu projenin, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için fırsat sunacağının altını çizdi.