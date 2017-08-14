300 bavul ve 30 bisikletle Bodrum'a geldi, 20 loca kapattı

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum’a geldi.

Dün akşam saatlerinde kraliyet ailesine ait özel uçak ile Milas Bodrum Havalimanı’na gelen Prens Suud ve ailesi Göltürkbükü Mahallesi’ndeki delüks bir otele yerleşti. 300 bavul ve 30 bisikletle geldiği tesisin 300 metre uzunluğundaki koyunu ve 20 locayı kapatan Prens Suud ve ailesi saatlerce denize girdi ve su sporları yaptı.



Bu sabah saatlerinde denize girip yakınları ile birlikte jet ski ve su sporları yapan prens öğleden sonra korumaları ile birlikte kaldığı otelden ayrıldı. Prens Suud, 20 koruması ile bisiklete binerek Göltürkbükü sokaklarında ve bahçe aralarında bisiklet sürdü.



ÖĞLE SICAĞINDA 1.5 SAAT PEDAL BASTI



Sarı şortu ve sarı espadril ayakkabıları ile üstü çıplak vaziyette yaklaşık 1.5 saat, 25 kilometre bisiklete binen 62 yaşındaki prensin performansı göz doldurdu. Korumalardan bazıları yokuşlarda zorlanırken prensin çok rahat pedal çevirdiği görüldü. Göltürkbükü sokaklarında bir prensin şortla bisiklete bindiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.



Bisiklet turunu tamamlayan prens ardından bol bol su ve meyve suyu içti, yanındakilerle sohbet etti. Prense bahçeden koparılan armut hediye edildi. 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prens ve ailesi için 87 metre uzunluğundaki Kingdom KR5 isimli üzerinde helikopteri ve yüzme havuzları bulunan ultra lüks yat, prens ve ailesinin konakladığı otelin bulunduğu koya demirledi. Prens ve ailesinin yaklaşık bir hafta Bodrum ve koylarında tatillerini sürdürecekleri öğrenildi.



