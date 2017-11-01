30 yıllık dostların mezuniyet buluşması kana bulandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Arjantinli 9 arkadaş, ABD’de yaşayan okul arkadaşlarıyla buluşmak üzere saldırıdan birkaç gün önce New York’a gitti. Şehirdeki bisiklet ağından faydalanan sıkı dostlar, bisiklet kiralayarak New York’ta sonbaharın tadını çıkarmak üzere West Side bölgesinde Hudson Nehri kıyısında turlamaya başladı.

29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov adlı saldırganın, kamyonetini önce bisikletlilerin üzerine sürmesi, ardından da aracından inerek etraftakilere ateş açması sonucu 8 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Ariel Erlij, Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco ve Hernán Ferruchi ise saldırıda hayatını kaybeden 5 Arjantinli arkadaş...





Saldırıda hayatını kaybeden Arjantinli gruptan Ariel Erlij...

Daha da trajik olan şey ise Arjantin’de çelik fabrikası işleten Ariel Erlij’in saldırıda hayatını kaybeden 2 arkadaşının, sırf onlar da katılabilsin diye, tüm seyahat masraflarını karşılamış olması...

Aynı grupta yer alan ve 7 yıl önce ABD’ye yerleşen Martin Ludovico Marro ise saldırıda yaralandı. Marro, Massacussets eyaletine bağlı Newton şehrinde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve 7 yıldır burada yaşıyor.



Martin Marro (solda), Massachusetts Valisi Charlie Baker (ortada) ve eşi Mariana Dagatti ile birlikte...

1987 mezunu olan Arjantinli arkadaşlar, ABD’de yaşayan dostları Marro ile sözleşip New York’ta bir araya geldi. Arjantinli La Nacion gazetesi, Arjantin’in Rosario kentinde teknik üniversite mezunu olan arkadaşların, saldırıdan sadece birkaç gün önce New York’a geldiklerini yazdı.

Olayla ilgili olarak Arjantin hükümetinden yapılan açıklamada, “Konsolosluk yetkililerimiz polisle ve hastaneyle sürekli irtibat halinde. Ayrıca saldırıdan etkilenlerin Arjantin’deki yakınlarıyla da iletişim halindeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesinin derin acılarını paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de, “Saldırıda hayatını kaybeden Arjantinli kurbanların ailelerinin yanındayız” şeklinde tweet attı.



29 yaşındaki Özbek asıllı saldırgan Sayfullo Saipov, vurularak etkisiz hale getirildi.

Arjantin, saldırıda vatandaşlarını kaybeden tek ülke değildi. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders da saldırıda bir Belçika vatandaşının öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden Belçikalı’nın kimliği henüz açıklanmazken, ölen kişinin ABD’yi annesi ve kız kardeşiyle ziyarete gelen Belçikalı bir kadın turist olduğu belirtiliyor. Reynders, 3 Belçikalı’nın da yaralılar arasında olduğunu açıkladı.