30 yıllık Alman papaz ismini 'Ahmed' olarak değiştirdi!

İsveç'in Vernamo Nyheter (VN) gazetesinin haberine göre papaz Skjetne, yanında üç sene kalan Faslı bir sığınmacı gençten etkilenerek böyle bir karar aldığını kaydetti.

Arapça öğrenmeye başladığını belirten 74 yaşındaki 30 yıllık papaz Skjetne, "Üç yıl önce 18 yaşında Faslı sığınmacı bir genç benim evime taşınmıştı. Dört ay önce sınır dışı edilerek Fas'a gönderildi. Baba oğul gibiydik. Ben de onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldım. İsmimi 'Ahmed' olarak değiştirdim." ifadesini kullandı.

Skjetne, Jönköping kentine bağlı Varnamo ilçesinde bir evini satıp ordan gelecek para ile Fas'tan bir ev alacağını aktardı. Henüz Müslüman olmayı düşünmediğini anlatan Skjetne, "İsveç'te arkadaşlarım dışında bir ailem yok. Hayatımın geri kalan bölümünü Fas'ta geçireceğim. Fas, İsveç'ten farklı bir ülke olmasına rağmen orada yaşayacak olmaktan hiçbir endişe duymuyorum." değerlendirmesinde bulundu.