30 yıl sonra yeni ‘İpekçe’

Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore edilen film, 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek. Usta öykücü Osman Şahin’in Toroslar’daki köyünde geçmiş gerçek olaylardan esinlenerek Bilge Olgaç ile birlikte senaryolaştırdığı ‘İpekçe’, bir hayat kadınının değişmeyen yazgısını ve etrafındakilerin ikiyüzlülüğünü masalsı bir atmosferde aktarıyor. Perihan Savaş ile Berhan Şimşek’in başrollerini paylaştığı ‘İpekçe’de Gülsen Tuncer, Oktar Durukan,

Kemal İnci, Şener Gezgen diğer rolleri üstleniyor.