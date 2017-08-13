30 yıl sonra ortaya çıktı

Hollanda asıllı Amerikalı sanatçının yağlı boya tablosu 1985 yılının Şükran Günü’nde müzeyi ziyaret eden iki kişi tarafından çalınmıştı. Kayıtlara göre o gün müzeyi sadece bu iki kişi ziyaret etmiş, kadın güvenlik görevlisini oyalarken adam yanındaki bıçakla, tuvali çerçeve kenarlarından keserek çıkarmıştı. Yıllar süren aramalar, takipler sonuçsuz kalmış hatta 2015 yılında, eserin çalınışının 30’uncu yılı dolayısıyla boş çerçeve ve hırsızların robot resimleri beraber sergilenerek, söz konusu olayın yeniden kamu oyuna hatırlatılması amaçlanmıştı.



YILLARCA BEKLENEN TELEFON

Kısa süre önce New Mexico, Silver City’de antikacılık yapan David Van Auker’ın küratör Olivia Müller’i aramasıyla eser ortaya çıktı. Auker, yakın zamanda satın aldığı bir evde neredeyse gizlenmiş biçimde olduğunu fark ettiği tabloyu görünce 1985’teki soygun hakkında araştırma yapmış. Elindeki tabloyla haberlerdeki tablonun aynı olduğunu fark edince müze yetkililerine haber vermiş. Müzenin küratörü Olivia Miller, “Yıllarca bu telefonu bekledik. Auker’la görüştüğümüzde, bunun tam anlamıyla hayal ettiğim telefon görüşmesi olduğunu anladım. Yıllar sonra biri arıyor ve müzenizden çalınan eser olduğunu sandığım bir tablo var elimde diyor, bu inanılmaz bir duygu” dedi.