30 ülkeyi ‘alçı’ya aldı

YAKLAŞIK 14 yıl önce Ankara’da ‘Türk alçısı’ algısını geliştirip yurtdışında büyümek için çalışmalara başlayan Alçıbay şirketi, bu alanda yaptığı farklı uygulamalarla 30 ülkeye ulaştı. İç pazarda da payını arttırmak için yatırım yapan Alçıbay, Ankara’ya ikinci Türkiye’ye ise üçüncü üretim tesisini açıyor. Bugüne kadar yaptıkları yatırımları ve şirketin gelecek projelerini anlatan Alçıbay Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Karakaş, şöyle konuştu:

“2003 yılında devraldığımız Alçıbay, çok da büyük olmayan bir kapasite ile bölgesel pazara hizmet veren küçük ölçekli bir işletmeydi. Tesisin kapasitesini büyütmeden önce alt yapı yatırımlarını tamamladık. Böylece tesisi verimli çalışır bir hale getirdik. Sektörümüzde nakliye giderleri oldukça zorlu olduğundan yeni yatırımımız için Mersin’i tercih ettik. Bu bölge oldukça yüksek lojistik kabiliyete sahipti. 2008 yılında kara nakliye maliyetlerinden kaçınmak, limanlara ve Afrika’ya daha avantajlı bir ulaşım noktasına ulaşmak için Mersin’e 12 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Kasım ayı itibari ile açılmasını öngördüğümüz Ankara Bala Alçı plaka tesisi için de 10 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bala tesisi ile iç piyasadaki yerimizi sağlamlaştırmak niyetindeyiz.

10 YILDA HIZLI BÜYÜDÜ

Ukrayna, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Afrika’nın tamamı ile Avrupa önemli pazarlarımız. Yapı sektöründe kullanılan alçıların son 10 yılda oldukça hızlı bir büyüme yakaladığını gözlemliyoruz. Yapı alçıları, kullanım kolaylığı, kısa uygulama süreleri, hafifliği ve maliyeti ile alternatif ürünler arasında en modern malzeme olarak yerini alıyor. Özellikle yerli pazarda yapı sektörü için alçı olmazsa olmaz malzemeler listesinde. Alçı plaka üretimi ile beraber toplam 8 milyon ton/yıl büyüklüğünde bir yerli pazar var. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan yatırımımızın da sağlayacağı ivme ile 2018 yılı hem iç pazarda hem de yurtdışında büyüyerek tamamlayacağımıza inanıyorum.”

SEKTÖR YILDA YÜZDE 10 BÜYÜYOR

TÜRKİYE’de yerel alçı pazarının hızlı bir büyümeye sahip olduğunu dile getiren Alçıbay Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Karakaş, “Yerel alçı pazarı yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüme göstermekte. Bu artış yalnızca yapılan konut sayısının artışıyla ilintili olmayıp aynı zamanda alçının inşaat işleri içerisindeki kullanım alanlarını arttırmasıyla da ilgili” dedi.