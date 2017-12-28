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    30 öğrenci Avrupa’da staj yaptı

    DHA
    28.12.2017 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Adana Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 30 öğrenci Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’da staj yaptı.

    Türkiye Ulusal Ajansı’nın 73 bin 388 Euro hibe desteklediği projeyle ilgili açıklama yapan Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyhan Çelik, bu yıl 2 Erasmus projesini uyguladıklarını söyledi. Çelik, "Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamındaki projemizde Sarıçam’da bulunan dört ayrı meslek lisesinden toplam 30 öğrenci Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde staj yaptı. Öğrencilerimiz eğitimi 21 günde başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelere de katıldı" dedi.

    Etiketler: meslek lisesi , Adana , Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Erasmus+
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