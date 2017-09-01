30 milyar liralık süper projeler

Yıl sonuna kadar 60 milyar liralık proje tutarının yarısını tek bir imza ile bitirecek hale gelineceğini dile getiren Zeybekci, “Her alanda talep var, enerji teknolojileri, petrokimya, sağlık sektörlerinde...İstanbul, Ankara, İzmir, Güneydoğu, Orta Anadolu’ya yakın yerler var. AB ile Gümrük Birliği’ne tabiiyiz. GB’nin getirdiği bazı kısıtlar var. Petrokimyanın bazı alanları ile demir-çelikte bazı kısıtlar var. Bunları aştığımız zaman 60 milyar liralık rakamı çok rahat aşacağız” diye konuştu.

TEKRAR İNDİRİRİZ

İnşaatta demir fiyatları kaynaklı sorunlara da dikkat çeken Zeybekci, “Fiyatlar biraz yukarı gitti, bu bizim iç piyasada biraz etki oluşturdu. Fiyatların yukarı gitmesi bizim ihracatçılarımıza cazip geldiği için ihracata yoğun şekilde yönelme oldu. Türkiye’deki 50 milyon ton kurulu kapasitemiz var. Ama kullanılan kapasitemiz 30 milyon ton civarında. O kullanılmayan kapasitenin yavaş yavaş devreye girmesi olacak. O bir dengeleme getirecek. Bir etkin adım da yüzde 30 olan gümrük vergisini yüzde 10’a indirerek attık. Gerek duyulursa, tekrar indirilir. Ama bu süreçlerin sonucuna bakıp değerlendirme yapmak lazım” dedi. Zeybekci, üreticiyi de ve üretim kapasitelerini de korumaları gerektiğini ifade etti.

Almanya’nın yapılmamasını istediği gümrük birliği modernizasyonuna da değinen Zeybekci, bu görüşmelerin ekimde başlayacağını ifade etti. Gümrük birliğinin Türkiye için imtiyazmış gibi gösterilmesinin haksızlık olduğunu ifade eden Zeybekci, “Güncellemeyle 10 artı değer oluştuğu zaman bunun 6’sı AB’ye 4’ü Türkiye’ye yaradığı ortaya çıktı. AB ülkeleri içinde en çok pozitif olarak etkilenecek ülke de Almanya. Böyle bir durumda bu şekilde konuşulması ve siyasete malzeme edilmesi yanlıştır” dedi.