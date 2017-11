'30 milyar dolar nereye harcandı?'

ATATÜRKÇÜLÜK LAFLA OLMAZ

“Türkiye’de et üretimi yüzde 23 azalmış. 7 yıldır et ithalatı yapıyorsunuz, hani üretim artacaktı. ‘Biz Atatürkçüyüz’ diyorlar, çok memnun olurum ama lafla Atatürkçülük olmaz. Atatürkçülük milletin çıkarlarını savunmaktır. 81 bin ton kurutulmuş bezelye ithal edildi. Bezelye mi yetişmiyor, neden ithal ediyorsunuz? Çünkü ithalatçı iktidara yakın birisidir. Et ithalatçıları da iktidara yakındır. Sen Atatürkçü olamazsın kardeşim, Atatürkçü olmak için çiftçiyi koruyacaksın, üretime destek vereceksin. Bana ‘Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı’ diyorlardı. 3 sosyal güvenlik kurumunun, Emekli Sandığı ve Bağkur da dahil, benim emekli olduğum tarihte açığı 2 milyar 341 milyon liraydı. Şimdiki açığı 20 milyar lirayı aşıyor.



PARALEL HÜKÜMET VAR

Günümüzde aynı menzile yürüyen, paralel iki hükümet var. Saray Hükümeti gayrimeşru, bir de yasal Hükümet var, Binali Yıldırım Hükümeti. Gayrimeşru hükümet daha baskın ve otoriter. Mazota, benzine, gübreye zam meşru hükümetin görevi, gayrimeşru hükümet yıpranmasın diye. 2019’de seçimlere girecek ya. Faizi artırma yetkisi Binali Yıldırım Hükümeti, faiz arttı diye şikâyet eden Saray Hükümeti. Ama sözde şikayetçiler, özde faiz lobilerine her türlü desteği veriyorlar.



BU MİLLETE HESABINI VER

Gayrimeşru hükümetin temsilcisi Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı, ‘Suriyelilere bu güne kadar 10 milyar dolar para harcadık.’ Hesap kimse bilmiyor. 23 Haziran 2017’de Şanlıurfa’ya gitti orada da bir açıklama yaptı, ‘Devlet olarak bize hicret eden kardeşlerime 30 milyar dolar harcama yaptık.’ 10 milyar dolar, 30 milyar dolar. Bir şey var bunda, nedir bilmiyoruz. Bu para nereye harcandı şu ana kadar öğrenmiş değiliz. Bakkal bile defter tutarken gelirini giderini yazar. Kimse bilmiyor, adım gibi biliyorum Erdoğan da ve Yıldırım da bilmiyor. 30 milyar dolar nedir biliyor musunuz? 90 katrilyon lira demek. Dağıtsanız tüm Suriyeliler abad olacak. Ama açlıktan ölen Suriyeli var. Sen kul hakkı yemediysen, vatandaştan toplanan 30 milyar doları kime nerede harcadın, kuruşu kuruşuna bu millete hesabını ver.”



'MEVHİBE HANIM ÇANKAYA MERKEZ CAMİSİ'Nİ YAPTIRDI'

MUSTAFA Kemal Atatürk hepimizin, 80 milyonun ortak değeridir. Zaman zaman eleştiriler yapılır o döneme ilişkin olarak; camileri kapattılar, şunu, bunu yaptılar, bir sürü laf. Yok öyle bir şey aslında. Atatürk ve arkadaşları olmasaydı minarelerimizde 5 vakit ezan okunur muydu? Rahmetli İnönü’ye de her türlü saldırı yapılıyor. O da bir Osmanlı paşasıydı, hayatı savaş meydanlarında geçti. Kocatepe Camisi, Ankara’nın en görkemli camisidir. 1944’te cami yaptırma derneği kurulur, kurucularından birisi de İnönü’dür. Eşi Mevhibe Hanım Çankaya Merkez Camisi’ni yaptırmıştır. Halıları Pembe Köşk’ten o camiye gitmiştir.