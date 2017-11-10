‘30 liralık etin acısı 5-6 ay sonra çıkacak’

İthalatın devam etmesi durumunda sütte de problemler yaşanacağına dikkat çeken Gözet, “Etle uğraşırken sütü unutuyoruz. Böyle giderse iki yıl sonra süt üretimimizde sıkıntı çıkacak. Şu anda et konusunda günü kurtarma politikası izliyoruz. Her bir ithalat Türkiye’deki üretim miktarlarında düşüşe neden oluyor. Geldiğimiz noktada yerli üretim bitiyor. Hayvan sayısının arttırılması ve üreticinin desteklenmesine yatırım yaparsak 3-5 yıl sonra kendimize yeteriz. Üretici desteklenmezse et fiyatları artar. 30 liralık et çözüm değil. Bunun acısını 5-6 ay sonra çekeceğiz. Et fiyatları artmaya devam edecek” dedi.