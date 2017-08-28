30 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı... Cezası belli oldu!

2002 yılında iki kadın müritine tecavüz ile yargılanan Hintli gurunun yargılanması esnasında Hindistanın bir çok kentinde şiddet olayları yaşanmış, trenler, otobüsler ve devlet binaları ateşe verilmişti. Hintli gurunun öfkeli taraftarları ile polis arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 200'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Hindistan mahkemesi ise yaşanan maddi zararın Guru Ram Rahim Sign'in mal varlığından karşılanmasına hükmetmişti. Bugün ise Guru hakkındaki ceza kesinleşti ve mahkeme tecavüz suçundan yargılanan sanığı 10 yıl hapse mahkum etti.

Ram Rahim Sign kimdir?



İngiliz basını Singh'in 60 milyondan fazla takipçisinin olduğunu ve ülkenin önde gelen dini figürlerinden biri olduğunu yazdı. Habere göre, Singh 2015 yılında 400 erkeği Tanrı'ya daha yakın olacakları düşüncesiyle 'testislerini' kesmeye ikna etti.



KENDİ GIDA ÜRÜNLERİ BİLE VAR

Kendisini "kâr amacı gütmeyen ruhsal kuruluş" diye tanımlayan tarikatı 23 yaşında devralan Singh'in kendi gıda ürünleri markası bile var. Sih ve Hindu dinindeki figürlerle dalga geçmekle suçlandı.



60 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR



-Dera Sacha Sauda tarikatının tartışmalı lideri, dünya çapında 60 milyondan fazla takipçisi olduğunu iddia ediyor.

-Kendisini "kar amacı gütmeyen ruhsal kuruluş" diye tanımlayan tarikatı 23 yaşında devraldı.

-Rock konserleri düzenliyor, filmlerde oynuyor ve kendi gıda ürünleri markası bile var

-Sih ve Hindu dinindeki figürlerle dalga geçmekle suçlandı

-Cinayet ve tecavüzle suçlandı ve suçlamaları reddetti

-"Tanrıya daha yakın olmak için" takipçilerini hadım olmaya zorlamakla suçlandı







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