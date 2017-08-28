30 general nasıl kaldı?

2 Ağustos’ta yapılan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısından hemen önce, 37 general ve amiralin emekliye sevk edilmesiyle ilgili liste hazırlandı. Bu listede yer alan isimlerin FETÖ bağlantılı olduğu iddiaları gündeme getirildi. Toplantıda, gerekçelerden biri olarak da ankesörlü telefonlarla görüşmeler yaptıkları ve yakınları arasında ByLock kullanıcısı olduğu iddiaları paylaşıldı.



BAZI İSİMLER ŞAŞIRTTI

Toplantıda, sayının çokluğu üzerine tereddüt oluştu. 2016 YAŞ’ından sonra general düzeyinde bu kadar isim olmaması gerektiği konuşuldu. Listenin yeniden incelenmesi talimatı verildi. İlk incelemede, listede, uzun yıllardan beri tanınan, FETÖ ilişkisi bulunma olasılığı zor isimlerin yer aldığı görüldü. Bunun üzerine derinlemesine inceleme yapılmasına ve listeyi hazırlayan kişilerin de ayrıca araştırılmasına karar verildi.



Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı’nca oluşturulan bir ekip, YAŞ öncesinde listedeki isimleri tek tek analiz etti. Günlerce süren değerlendirmelerin ardından, 30 isim ayıklandı ve 7 general ve amiralin emekliliğe sevk edilmesine karar verildi. Sürece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da dahil olduğu öğrenildi. Bu kişilerin kendi istekleriyle emekliliğe sevk edildiklerine ilişkin açıklama YAŞ toplantısından 20 gün sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” ifadesi yer aldı.



HAZIRLAYANLARA ARAŞTIRMA

Açıklamada, emekli olanların isimleri ve emeklilik gerekçelerine yer verilmezken, bazı medya kuruluşlarında bu generallerin yakınlarında ByLock çıktığına ilişkin iddialar yer aldı. Listeye, FETÖ ile ilişkisi olmayan isimleri kimlerin koyduğu ise ayrı bir araştırma konusu yapıldı. Listeyi hazırlayan bazı isimlerin terfi ettirilmeyip, görev yerlerinin değiştirildiği öğrenildi.