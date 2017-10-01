30 bin TL'ye tavuk ve horoz

Hayvanlar, Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği´nin Maçka ilçesinde düzenlediği müzayedede görücüye çıktı. Fiyatları 300 liradan başlayan ve 2 bin liraya kadar çıkan süs tavuklarını alabilmek için üreticiler birbiriyle yarıştı.



Müzayedede 'Light Brahma' cinsi 6 aylık horoz ve tavuk ise yoğun ilgi gördü. Dernek üyesi 2 üretici arasında uzun süren müzayedeye, diğer katılımcılar da destek olmak amacıyla fiyata katkı sağladı.



Kıyasıya geçen müzayedede Afyon Süs Tavukları Derneği üyesi Adem Çeliktaş, Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Er'e ait 'Light Brahma' cinsi tavuk ve horozu 30 bin 461 liraya satın aldı.