30 bin TL'ye kirala, 60 bin TL'ye devret...

Eskişehir'in yerel sitelerinden İstikbal'in haberine göre Devlet Demir Yolları tarafından hızlı trenin yer altına alınmasının ardından ortaya çıkan alan üzerine cafeler açılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi ile Hat Boyu üzerindeki işletmeler arasında ise işgal tartışmaları yaşanıyordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in işletme sahibi Mahfuz Banlı ve adamları tarafından saldırıya uğraması üzerine Tepebaşı Belediyesi ruhsatları iptal etti. İşletme sahipleri dün sabah saatlerinden itibaren masa ve sandalyeleri kaldırdı.

Büyükerşen, "Tepebaşı Belediyemiz büfe ruhsatı verdi. Ama bölgeye kilometrelerce uzunlukta yüzlerce masa koyarak, hatta görmeyenler için yapılan yola bile masa ve sandalyelerini koydular" demişti.

Büyükerşen dün yaptığı açıklamada şöyle demişti:

'RANT ÇETELEŞMESİ'

Yerel yönetimler ve merkezi hükümetin kentlerde yaptığı yatırımların yanındaki taşınmazların değer kazandığını, yeni işyeri imkanları doğduğunu belirten Yılmaz Büyükerşen, "Dolayısıyla şehrin diğer kesimlerine, yatırım yapılamayan kesimlerine rantın kaydırılmasına belediyeler gayret edip çalışıyorlar. Bu olay da aslında bir rant kavgasıdır" dedi.

'HAPİSTEN NASIL ÇIKTI'

Büyükerşen, "Bizim şimdi bu olaydan çıkarttığımız ders; bu doğan ranttan kanunsuz bir şekilde yararlanmak isteyenler var. Yani pay almak istiyorlar o rantlardan. Kanunsuz bir şekilde. Bu olayda aslında temelinde böyle bir arzu ile şehirlerde baş gösteren rant çeteleşmesi, rant için mafya bozuntuluğunun bir örneğidir" diye konuştu. Saldıran kişilerin küçük mafya, çete olduğunu ifade eden Büyükerşen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük mafyalar, küçük çeteler oluşur. Gazetelerde kimler olduğunu, neler yaptıklarını gördünüz.Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu kişiler tayfası, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinden ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmişler. Öğreneceğimiz sadece bu değil, bunlar tombala işlerinden tutun her türlü işi yapmalarına rağmen biliniyorlar.

’30’A KİRALAYIP, 60’A BAŞKASINA KİRAYA VERMİŞLER’

Yerin altına alınan ve yürüyüş yolu olarak düzenlenen tren yolu hattınınÿÿtemizliği, bakımı işindeÿ gelir kaynağı yaratmak amacıyla 100 metre mesafelerde 20 metrekarelik 5 büfe yapıldığını kaydeden Büyükerşen şunları anlattı:

"O büfeler kiraya verildi. Kiraya verilince dünkü saldırının muhatabı olan, daha doğrusu beni muhatap alanlar ve etrafı ayda 30 bin liraya DDYdan kiralıyor, Eskişehirde ikinci bir alt kiracıya 60 bin liraya yakın bir paraya kiraya veriyor. Görüyorsunuz aradan rant nasıl çıkartılıyor. Bu çok açık ve çıplak. Büfede sakız, su, gazoz, bisküvi satılır. DDYnın isteği doğrultusunda biz de numarataj verdik. Tepebaşı Belediyemiz de ruhsat verdi, büfe ruhsatı verdi. Ama bölgeye kilometrelerce uzunlukta yüzlerce masa koyarak, hatta görmeyenler için yapılan yola bile masa ve sandalyelerini koydular. Bugün gelirken gördüm, çadırlarını söküyorlardı. Apar, topar masa ve sandalyelerini toplamışlardı. Kanunsuzluklarının ya farkındalar, ya da yaptırtıyorlar. Elbirliği ile kanunlardaki boşluğu kapatmamız lazım. O bölgeyi DDY ’kendi mülküm’ diyerek kendisi yaptı. Oysa biz orasının yol, bulvar olmasını istemiştik. Şehrin 30 yıllık trafik sorunun çözmüş olacaktık, yapmadılar. Bu güvenli şehrin huzurunu bozmayacak kimselere ihale çıkartmamı veya birlikte çıkartmamızı teklif etmesi gerekli. İşte bütün bunlar kanunlardaki boşluklardan doğuyor. Buradan bir kere daha söylüyorum ki şehirlerde malı mülkü olan Ankaradaki bakanlıklar ve onların bağlı bulundukları müdürlüklerin sahip olduğu taşınmazın, o şehirlerde nasıl kullanacağını mutlaka o şehrin yerel yöneticileri ile birlikte karar vermesi lazım, halkı ile birlikte karar vermesi lazım."

"KAFELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ"

Saldırıda bulunan kişiye ait kafelerin ruhsatlarının iptal edildiğini ve masa, sandalyelerini toplamaya başladıklarını belirten Büyükerşen, "Bu olayda büfe diye aldıkları ruhsatın iptal edilmesini sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı kardeşim Ahmet Ataça teşekkür ediyorum. 15 gün tahliye süresi verilmişti. Ama bugün gördük ki bizim yediğimiz yumruk ile ve beni tehdit ile gördük ki apar, topar kaldırılıyor. Ne yapalım oluyor böyle şeyler. Ama ben sizlere güveniyorum" diye konuştu.

'AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Büyükerşen, "Gerek, Genel Başkan'ımız başta olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, bakanlar, Eskişehir Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Özellikle Başbakan bizzat aradı. Ona ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.