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    30 bin öğrenci sinemayla buluşturulacak

    DHA
    07.11.2017 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Mersin'de Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan işbirliği ile ’Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor’ etkinliği ile gitme imkanı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşacak.

     

    Etkinlik kapsamında Mersin'de 3 ayrı sinemada 22 Aralık 2017 tarihine kadar hafta içi üzere ortaokul öğrencileri sinemayla buluşturulacak. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde yürütülen etkinlik süresince 30 bin öğrenci sinemaya gidecek. Öğrencilerin okuldan sinemaya ve sinemadan okula ulaşımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

    Sinemalarda Ertuğrul 1890, 120, İksir, Son Mektup, Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu gibi Mili Eğitim Bakanlığınca belirlenen, yerli yapım olan, toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturacak filmler gösteriliyor. Film gösterimleri esnasında öğrencilere patlamış mısır ve su da ikram ediliyor.

    Etkinliğinin okullarda büyük bir heyecana neden olduğunu belirten Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Bağış, bu sosyal sorumluluk çalışmalarının öğrencilerin okul hayatında yaşadıkları unutamayacakları hatıralara dönüşeceğini söyledi.

    Etkinliğin, genç neslin kültür-sanat hayatına katılımına ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Bağış, böylesine etkinliklerle öğrencilerin kültürel, sosyal, sanatsal, duygusal olarak gelişeceğini aynı zamanda okulların da bu etkinliklerle öğrenciler için cazibe merkezi ve ilgi odağı olacağını sözlerine ekledi.

     

     

     

    Etiketler: MEB
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