30 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem basmışlardı: Böyle yakalandı

Alınan bilgiye göre, şüphelendikleri bir kişiyi durduran Karaburun Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığı şüphelinin "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan aranan Aptullah Ş. olduğu tespit edildi.

30 BİN MAĞDUR

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin, "Epitelyum İnternet Reklamcılığı" olarak bilinen ve kar payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin civarında kişinin mağdur edildiği belirtilen şirketin yöneticisi olduğu ileri sürüldü.

Karaburun Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan telekonferans sistemiyle sorgulamasının ardından tutuklandı.

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