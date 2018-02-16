30 bin işçİ aranıyor

Türkiye genelinde kamu ve özel sektör 30 bine yakın işçi arıyor. Taşeronluk sistemini bitiren düzenleme ile artık kamuda da eleman alımı değişti. Taşeron düzenlemesinin yapıldığı kurumlar, İŞKUR aracılığı ile işçi alımı yapacak ve buna göre lise ve üstü öğrenim gerektire kadrolar için KPSS puanına dayalı, lise düzeyi altı öğrenim gerektiren kadrolar için ise kurayla alım olacak. Bu çerçevede de kamu, işçi açığını, artık Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden çıktığı ilanlarla giderecek. Düzenleme sonrası kamuda işçi alımı yeni sistem üzerinden başladı.



Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile bazı belediyeler işçi alımı için ilana çıktılar. İşçi alımının dışında da kamu kurumları, İŞKUR üzerinden personel duyurularını yayımlamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, KOSGEB de bu kurumlardan bazıları.



22 BİN BEDEN İŞÇİSİ

İŞKUR üzerinden özel sektörün işçi talebi de son dönemde arttı. İŞKUR’a gelen 80 bine yakın eleman talebinin yarıya yakını işçi arayan şirketlerden oluşuyor. En çok da beden işçisi aranıyor. Son verilere göre şirketler, 22 bin beden işçisi için İŞKUR’a müracaat etti. Uzmanlık alanına göre aranan işçilerde ise ilk sırayı tekstil ve konfeksiyon işçileri alıyor. Özellikle de şirketler, konfeksiyon alanında çalışacak 800’ü üzerinde eleman arıyor. Bu alanda da el ve makine dikişçisi, iplik üretimi ve kumaş kesme işçileri en çok aranan elemanlar arasında geliyor.



TEKSTİL İKİNCİ SIRADA

Tekstil sektöründen sonra ikinci sırayı ise inşaat alıyor. İnşaat sektöründe de bin 200’ün üzerinde işçi aranıyor. İnşaatta ise kapı montaj, alüminyum pencere montajı, prefabrik yapı montaj, parke üretim işçisi gibi daha çok uzmanlık gerektiren alanlarda çalışacak işçiler aranıyor.