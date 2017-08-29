30 bin evin elektriği 'çöp'ten

General Electric (GE), ülkedeki en büyük çöp gazı üreticisi ITC-Ka Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu üç yeni çöp gazı tesisine Jenbacher biyogaz motor teknolojisini ve Predix'in güç verdiği myPlant Varlık Performans Yönetimi (APM) çözümünü sağlayacağını duyurdu.

ITC Genel Müdürü Erdoğan Göğen, "Çöp gazı tesislerimizdeki organik sebze, meyve ve bahçe atıkları, Antalya, Eskişehir ve Alanya'daki evsel atıkların yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor. Üç tesis toplamda civar konutlardan yıllık 1 milyon 387 bin ton şehirsel atık işleyecek. GE'nin kendini kanıtlamış, yüksek verimli, düşük emisyonlu Jenbacher biyogaz motorları, karbondioksit salınımlarını azaltmamıza imkan tanırken, organik atığın ısıya ve elektriğe dönüştürülmesinde sıfır atık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak. Ankara'daki Mamak Entegre Katı Atık Yönetimi tesisinin serasında da benzer olarak domates ve çilek yetiştirilmesi için ısıdan yararlanılıyor. Böylece Ankara sakinleri, Mamak atık gömme tesisinin dezavantajlarından etkilenmek yerine, yeni bir sebze ve meyve tedarikçisi kazanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Bu yeni üç çöp gazı tesisi, organik atıkları yenilenebilir enerjiye ve ısı üretebilen biyogaza dönüştürecek. Böylelikle üç şehirde yaklaşık 30 bin konuta yetecek kadar elektrik üretileceği belirtiliyor.

"MÜŞTERİLERİNİN ARTAN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASINA YARDIMCI OLACAK"

GE'nin Yerinde Enerji Üretim iş kolu Servis Genel Müdürü Margherita Adragna konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye'nin enerji kullanımının 2030'a kadar yüzde 4,5 hızla büyümesi bekleniyor. Bu nedenle yakıt maliyetlerini düşürmenin yolu yüksek verimlilikten geçiyor. Enerji üretim kapasitesi katı biyokütle, jeotermal, biyogaz ve sanayi atıkları kullanımıyla 200 MW'ın altındayken, ülkenin büyük yenilenebilir kaynak potansiyelinden yararlanmak çok önemli. Jenbacher biyogaz motor teknolojimiz, ITC'nin uygun maliyetli ve çevre dostu bir çözüm yoluyla müşterilerinin artan ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak. ITC, sorunları oluşmadan tespit eden öngörülebilir analizlerin kullanıldığı Jenbacher gaz motorlarına yönelik myPlant Varlık Performans Yönetimi çözümünün Türkiye'deki bu ilk uygulaması sayesinde, duruş sürelerini azaltıp varlık ömrünü uzatırken, bakım maliyetleriyle operasyon riskini dengeleyebilecek."