30.5 milyon ziyaret 33.1 milyar dolar

SON 5.5 yılda ülkeyi ziyaret eden yurt dışındaki Türklerin 6 milyon 200 bin 874’ü gidiş nedeni olarak gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetleri, 16 milyon 575 bin 544’ü akraba ve arkadaş ziyareti, 104 bin 773’ü bir yıldan az eğitim ve stajı, 513 bin 123’ü sağlık ve tıbbi nedenleri, 20 bin 331’i dini, 226 bin 929’u alışverişi, 1 milyon 394 bin 541’i konferans, toplantı, 54 bin 843’ü de diğer nedenleri gerekçe gösterdi.

5 milyon 380 bin 157 yurt dışındaki Türk de çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gitti. Böylece yurt dışında yaşayan Türkler, son 5.5 yılda yaklaşık 30.5 milyon kez Türkiye’yi ziyaret etti, 33 milyar 159 milyon dolar para bıraktı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkede kaldıkları ortalama gece sayısı 18.4 gün olurken, yaptıkları kişi başı ortalama harcama tutarı da bin 72 dolar civarında gerçekleşti.

ESKİYE GÖRE DAHA ÇOK KALIYORLAR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yurt dışında yaşayan Türklerin her yıl yaz döneminde Türkiye’yi ziyaret ettiğini, hem yakınlarını ziyaret etmek için Türkiye’ye geldiğini hem de tatillerini burada yaptığını söyledi. Ayık, “Bu trend daha da arttı. Önceki yıllarda daha çok memleket ziyareti yapan gurbetçilerin son yıllarda tatil alışkanlıkları gelişti. Gurbetçiler eskiye oranla Türkiye’de daha fazla tatil yapıyor, tesislerde daha fazla kalıyor” diye konuştu.