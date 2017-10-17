3 yılda 1.5 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama: Bundle

Bundle nasıl ortaya çıktı? Bu kadar popülerleşmesindeki en önemli etken sizce nedir?

Bundle için yaklaşık 3 yıl önce ilk çalışmalara başladık. Her gün ülke ve dünya gündemini sıkı takip eden girişimciler olarak, haber okuma alanında ihtiyacımızı gerçekten karşılayacak bir uygulama bulmakta zorlanıyorduk. Haber okuma uygulaması alanında çeşitli örnekler yurtdışında vardı. Ancak baktığımızda çoğunun gereğinden fazla karmaşık olduğunu gördük. Kullanıcılar çok sayıda mecrayı takip edebiliyor ya da yeni mecralar keşfedebiliyorlardı ama insanların aslında tek bir arzusu var: O da sıcak habere hızlıca ulaşmak. Oldukça basit bir arayüz ile, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde.

Günümüzde zaten içerik keşfini insanlar sosyal medyadan bir şekilde yapıyor. Şu anda en önemli ihtiyaç son dakika haberlerine ulaşmak, kullanıcıların ilgi duydukları haberlerin kendilerine iletilmesi ve tüm bunları basit-sade bir uygulamada bulması.

Bundle bugün 1.5 milyon kullanıcıya erişmiş durumda ve %98 oranında kullanıcı memnuniyetine sahip, uygulama mağazalarında 10 binlerce olumlu yorum alan uygulamalarından birisi. Sadece kullanıcılar için değil, yayıncılar için de bilinirlik artırıyor ve yeni okuyuculara erişmelerini sağlıyoruz. Bu sayede aslında Bundle’ı herkes için faydalı kılan bir platform haline dönüştürüyoruz.

Bu çıktığımız yolda kendimizi aldığımız geri bildirimler neticesinde sürekli geliştirip en iyisini yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Bundle’ın bundan sonraki planları neler?

Kullanım kolaylığından taviz vermeden, hatta daha da kullanıcı dostu bir arayüz ile yepyeni kişiselleştirme seçenekleri sunacağımız bir versiyon üzerinde çalışıyoruz.

Türkiye'den ve dünyadan 8000'in üzerinde kaynak sunuyoruz. Kullanıcı artık kaynakları takip etmeden de önizleme yaparak içeriklerini görebilecek. Bundle yeni kaynaklar keşfetmek isteyenler için de biçilmiş kaftan olacak. Bundle'da Türkiye'de ve Almanya'da yerel basından yüzlerce kaynak bulunuyor. Bunların arasına ABD-İngiltere yerel basını da eklenecek. Yine Türkiye'den ve dünyadan binlerce köşe yazarının içeriklerini de kullanıcılarımıza sunuyoruz. Artık tüm bu yazarlara erişmek çok daha kolay olacak.

Bundle, yapay zeka altyapısına daha da fazla yatırım yaparak kullanıcılarının dil veya ülke bağımsız olarak ilgilerini çekecek haberlere daha kolay ulaşmalarını sağlayacak teknoloji altyapısını da hızla geliştirmeye devam edecek.

Türkiye’de yakaladığımız hızlı büyüme ve memnuniyetini aynı şekilde Almanya pazarında da sergileyip, ardından Amerika ve İngiltere gibi pazarlarda büyüyeceğiz önümüzdeki dönemde.

Rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz, yakın gelecekte öngördüğünüz tehdit ve fırsatlar neler?

Başarımızı sahip olduğumuz bilgi birikimi ve harcadığımız emeğe borçluyuz. Ayrıca ciddi anlamda bir teknoloji altyapısı yatırımımız da mevcut. Türkiye'de sadece belli büyük medya gruplarının kaldırabileceği anlık trafikleri karşılayabiliyoruz. Sadece kullanıcılar değil, yayıncılar için de değer üretmeyi hedeflediğimiz için Türk medyası ve yayıncılar tarafından da destekleniyoruz, bunu da kullanıcılarımıza daha kaliteli içerik sunmakta kullanıyoruz.

Her ne kadar benzer uygulamalar mevcut olsa da, bizim odaklandığımız noktadaki problemleri çözemek için çalışan ve benzer hizmet veren uygulamalar henüz bizim kadar kişiselleştirilebilir bir ürün ortaya koyabilmiş değil. Kişiselleştirme sunanlar da kullanıcıların büyük çoğunluğu için fazla karmaşık kalıyor.

Rekabet çok değer verdiğimiz bir durum ve bizi her zaman daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Tabii her zaman bizim gibi bu işe kendini adamak isteyen ekipler çıkabilir, o zaman daha iyisi için çalışmaktan çekinmeyiz. Bu nedenle saygın rakiplerimize teşekkür ederiz.

Yurtdışında da aslında hala ciddi bir fırsat mevcut, Bundle bugün en gelişmiş ülkeler diyebileceğimiz Almanya, ABD ve İngiltere… gibi ülkelerde bile oldukça seviliyor ve büyümeye devam ediyor. Biz de bu tutku ile yurtdışında hızla büyümeye ve markamızı global pazarlarda gururla temsil etmeye devam edeceğiz.