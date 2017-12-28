3 yıl öncesine göre sayıları 3 kat arttı

DIE Welt gazetesinin haberine göre, kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse üç katına yükseldi.

Ocak ayından Aralık ortasına kadar toplam 2 bin 700 arama başvurusu yapıldığını belirten DRK, kayıp ihbarlarının daha önce 2 bin 800 ihbarla rekor sığınmacı arama başvurusu yapılan 2016 yılına yaklaşıldığını belirtti.

DRK Başkanı Gerda Hasselfeld, “Her şeyden önce ailesini arayan çocuk yaştaki sığınmacıların ya da çocuklarını arayan sığınmacı ailelerin sayısındaki bu artış çok korkutucu” dedi.

Bu yıl kayıp olan çocuk sığınmacıların sayısının bin olduğunu ve geçen yıla göre değişmediğini vurgulayan Hasselfeld, bu sayının Almanya’ya 2016’ya göre çok daha az sığınmacı girişi olduğu halde aynı kalmasına dikkati çekti.

70 yılı aşkın bir süredir ihtilaflı bölgelerdeki kayıp kişileri arama faaliyetleri yürüten birime her yıl 8 bin kayıp başvurusu yapıldığı belirtiliyor.