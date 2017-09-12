3 yıl 4 ay ile tahliye...

Kızılateş’in yargılandığı Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya, saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam ve avukatının yanı sıra, Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukatlar da müdahil olarak katıldı.

Hâkim Muharrem Ballı, olay anı görüntülerini inceleyen bilirkişi raporunu okudu. Raporda, “Sanığın sağ elinin içi ile müştekinin sol kulak tarafından saçlarından birkaç defa tahrik edercesine dokunduğu, müştekinin herhangi bir tepki vermediği ve aralarında herhangi bir konuşma olmadığı, arkasına dahi dönmediği tespit edilmiştir” bilgisine yer verildi. Raporla ilgili söz alan Ercan Kızılateş, “Ben müştekinin saçlarına dokunduğumu inkâr etmiyorum. Ancak bu hareketim cinsel tacize yönelik değildir. Telefon konuşmalarındaki sözleri nedeniyle kızdığımdan dolayı saçını çekmek istedim. Ancak saçına uzandıktan sonra vazgeçtim. Minibüsten inmek için kalktığımda, yüzüne vurduğum doğrudur. Planla ve kasti bir şekilde davranmadım” dedi.

AVUKAT: ÖZÜR DİLERİZ

Ercan Kızılateş’in avukatı Suna Çalışkan ise, “Raporun cinsel eylem bölümünü kabul etmiyoruz. Müştekiden özür diliyoruz” diye savunma yaptı. Asena Melisa Sağlam’ın avukatı Nuriye Alsancak da, görüntülerde sanığın müvekkiline arkadan da sarıldığını, bu hususun bilirkişi raporunda belirtilmediğini belirterek, “Bu şekilde eylemlerin yaygın olarak işlenmesinin önüne geçilebilmesi açısından caydırıcı bir ceza verilmesi gerekir. Biz bu nedenle cezanın üst sınırdan verilmesini ve indirim uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık Ercan Kızılateş son sözlerini soran hâkime, “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sadece kendisini Ramazan ayında böyle giyilmemesi gerektiğine dair uyardım. Ben sadece açık giyinmesinin uygun olmadığını söylemeye çalıştım” cevabını verdi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Hâkim Muharrem Ballı, sanık Ercan Kızılateş’e ‘sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘cebir kullanarak inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine müdahale etmek’ suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hâkim sanığın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan ise beraatine karar verdi.

EN AZINDAN BİR CEZA VERİLDİ

Adliye çıkışında avukatlarıyla açıklama yapan Asena Melisa Sağlam, “En azından bir ceza verildi. Tahliye olması konusunda, psikolojik olarak beni rahatlatan, başka suçtan dolayı içeride olacak olması. Fakat olay olarak biraz üzdü diyebilirim. İnsanlar da başına gelen olaylarda kendilerini bu şekilde ifade ederlerse, belirli bir ses çıkarırsalar, bu cezalar bu kadar gündeme gelirse, bu olayların da azalacağını düşünüyorum ve umut ediyorum” dedi.