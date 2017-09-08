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    3 yaşındaki minik Güler'den kahreden haber

    Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
    08.09.2017 - 18:35 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 18:38

    BOLU’da uygun ilik bulunması için Valilik tarafındankan bağışı kampanyası başlatılan lösemi hastası 3 yaşındaki Güler Gökmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    İnşaat işçisi Coşkun ve ev hanımı Fatma Gökmen çiftinin iki çocuklarından Güler Gökmen, yaklaşık6 ay öncedizlerindeki ağrı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’negötürüldü. Lösemi tanısıkonulan Güler Gökmen, daha sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisine başlanan ve kemoterapi uygulanan Güler Gökmen’e, hastalığı ilerlediğiiçin ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

    Bolu Valiliği, geçen Haziran ayında Güler’e uygun ilik bulunması için kan bağışı kampanyası başlattı. Güler için4 bin kişikan verdi. Ancak uygun ilik bulunamadı. Güler Gökmen,dün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler Gökmen’in cenazesi memleketi Çorum’un İskilip İlçesi’ndeki Akpınar Köyü’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

    3 yaşındaki minik Gülerden kahreden haber

    Etiketler: Bolu , lösemi , Güler Gökmen
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