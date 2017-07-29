3 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Olay, Çıkınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda Uzman Çavuş Emre Dumlupınar’ın oğlu Mustafa Dumlupınar, oyun oynamak için oturdukları apartmanın bahçesine çıktı. Minik Mustafa, apartmanın arka tarafında bahçe kapısının önünde oynarken iddiaya göre kapı yerinden çıkarak üzerine devrildi. Gürültüyü duyarakÿbahçeye koşan ailesi ve bina sakinleri Mustafa’nın üzerindeki kapıyı kaldırarak 112 Acil’e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Boynunda kırık saptanan Mustafa Dumlupınar, bunradanÿİzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildiğiÿsırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.