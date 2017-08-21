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    3 üniversiteye 44 öğretim üyesi alınacak

    AA
    21 Ağustos 2017 - 09:22Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:22

    Üç üniversiteye alınacak 44 öğretim üyesiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Adıyaman, Kırklareli ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine 44 öğretim üyesi alımı yapılacak.

    Adıyaman Üniversitesi; Diş Hekimliği, İslami İlimler, Mühendislik ve Tıp fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda istihdam etmek üzere bir profesör, 10 yardımcı doçent alacak. Profesör adayları üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na, yardımcı doçent adayları ise ilgili birimlere şahsen başvuracak.

    Kırklareli Üniversitesi de bir profesör ve 15 yardımcı doçent alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin http://pdb.klu.edu.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. 

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne ise bir doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

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    Etiketler: Üniversite , öğretim üyesi , Resmi Gazete , Adıyaman Üniversitesi , abant izzet baysal üniversitesi , Kırklareli Üniversitesi
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