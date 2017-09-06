3 ülkeden ‘Kotaya uymayız’ sinyali

MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Adalet Divanı’nın kota kararına tepki gösterdi. Divanın kararının kabul edilemez olduğunu belirten Szijjarto, “Kota sistemiyle ilgili karar sorumsuzca ve kabul edilemez. Asıl savaş şimdi başlıyor. Macarların onayı olmadan ülkeye hiç kimsenin yerleştirilmemesi için tüm hukuki adımları atılacaktır” dedi.

Kararının tüm Avrupa’nın geleceğini tehlikeye attığını, Avrupa ulusları ve Macarların çıkarına ters olduğunu savunan Szijjarto, “Avrupa mahkemesinde siyasi karar verildi. Siyaset, Avrupa hukukuna tecavüz etti. Karar, anayasanın aksine, Avrupa Komisyonunun üye ülkelerin üstünde olduğunu gösteriyor. Bu kabul edilemez. Ülkeyi korumak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

SLOVAKYA DA İTİRAZ ETTİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Adalet Divanı’nın kota kararına tepki gösterdi. Fico, kararın zorunlu kotaya yaklaşımlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Sadece mahkemenin kendileri gibi düşünmediğinin ortaya çıktığını belirten Fico, şöyle dedi:

“Slovakya, Avrupa Adalet Divanı’nın kararına saygı duyuyor ama hükümet bugüne kadarki duruşunu değiştirmeyecek. Hükümetten beklenen dayanışmanın, sığınmacıları zorunlu kabul etmemek üzere olması için çalışmalarına devam edecek.”

POLONYA DA KARŞI ÇIKTI

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, ülkesinin Avrupa Birliği’ne bağlı olduğunu, sorumluluklarını yerine getirdiğini ama Avrupa Adalet Divanı’nın kararının, ülkesinin sığınmacı politikasını değiştirmeyeceğini kaydetti. Szydlo, “Bunu bekliyorduk. Böyle bir kararın verileceğine emindik ama bu hiçbir şekilde Polonya hükümetinin izlediği sığınmacı politikasını etkilemeyecek. Vişegrad Grubu’nun da (Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya) değiştirmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

ALMANYA’DAN ÇAĞRI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tüm AB ülkelerine, kotaya ilişkin Avrupa Adalet Divanının kararına uymaları çağrısına bulundu. Divanın ‘önemli ve yol gösteren bir karar verdiğini’ dile getiren Gabriel, her ülkenin mahkemenin verdiği karara uyması gerektiğini kaydetti. Mahkemenin, AB’de sığınmacıların adil şekilde dağıtılmasına ilişkin alınan çoğunluk kararının yasal ve AB sözleşmelerine uygun olduğunu tespit ettiğini vurgulayan Gabriel, “Şimdi tüm Avrupalı ortaklardan bu karara uymalarını ve alınan kararları tereddüt etmeden uygulamalarını bekleyebiliriz ve bekliyoruz” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de ilgili ülkelerden Avrupa Adalet Divanı kararına saygı göstermelerini isteyerek, “Şimdi ben bu ülkelerden yükümlüklerini tam olarak yerine getirmelerini bekliyorum” diye konuştu.