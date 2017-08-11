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3 ülkeden enerji işbirliği

AA
11 Ağustos 2017 - 09:53Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:53

İran Petrol Bakanlığı, Türkiye'den Unit International, Rus Zarubezhneft, İran'ın Gadir Petrol arasında iş birliği ve ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.

İran Petrol Bakanlığı, Türkiye'den Unit International Enerji A.Ş., Rus Zarubezhneft petrol şirketi ve İran'ın Gadir Petrol Arama ve Yatırım Şirketi arasında, petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik iş birliği ve ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın İran petrol bakanlığına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi makamların katıldığı bir törenle, Unit International, Zarubzhneft ve Gadir petrol şirketleri ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşma gereği, Türkiye, Rusya ve İran şirketleri, petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda ortak çalışma yürütecek.

Şirketlerin eşit paylara sahip olduğu anlaşmada, taraflar, petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi için teknik ve mali alanlarda ortak çalışma grupları oluşturma konusunda mutabakata vardı.

Etiketler: PETROL , Enerji , işbirliği
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