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    Haberler >Dünya>3. ülke oldu: Hızla gerilim tırmanıyor

    3. ülke oldu: Hızla gerilim tırmanıyor

    AA
    10.11.2017 - 00:31 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'den sonra BAE de vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

    BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşlarının ülkelerinden veya herhangi bir noktadan Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını bir kez daha yineliyoruz." denildi.

    2 ÜLKEDEN TERK EDİN ÇAĞRISI

    Geçen pazar Bahreyn, bugün de Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafından Lübnan'da ikamet eden vatandaşlarından acilen ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

    Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atması ve Suudi yetkililerin söz konusu saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutması ile daha da artmıştı. 

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