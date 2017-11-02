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    3 TIR'ın karıştığı korkunç kaza: 3 kişi feci şekilde can verdi

    AA
    02.11.2017 - 02:07 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

    Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan tırlarda çıkan yangını kontrol altına aldı.

    2'Sİ YANARAK ÖLDÜ

    Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.
    Kazanın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

    Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

    Etiketler: kaza , KAZA
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