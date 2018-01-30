3 tesiste 60 ülkeye üretiyor

1978 yılında Sayıl Dinçsoy tarafından kurulan, 1988 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınan Elektral firması bugün, 60’tan fazla ülkeye satış otomatları ve metal dedektörler üretiyor. İzmir’de 3 ayrı tesiste yılda 1 milyonun üzerinde yüksek teknolojili elektronik cihaz imal eden Elektral, üretimin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerinin altını çizen Sayıl Dinçsoy, “Ürün yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde İzmir Atatürk OSB’de ürettiğimiz ürünler kullanılıyor. Bizi yurtdışındaki markalardan ayıran en önemli özellik Ar-Ge yatırımlarımız. Bütçemizin önemli bir bölümünü her yıl bu alana ayırıyoruz” dedi. Sayıl Dinçsoy, şirketin kuruluş ve büyüme öyküsünü şöyle anlattı:

AR-GE YATIRIMI ÖNEMLİ

1995 yılında metal dedektör konusunda çalışmalara başladık. Bu alanda Alman markalara üretim gerçekleştiriyorduk. Türkiye’de de kullanılan ürünlerimiz Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede kullanılmaya başladı. Daha sonda yiyecek ve içecek otomatları üzerine bir dizi Ar-Ge çalışmaları yaptık. Hem tasarım hem de yazılım alanında farklı uygulamalar geliştirdik. Dünya devi gıda markaları için ürünler hazırladık. 2012 yılında ise üretimimizi arttırmak için ikinci üretim tesisimizi kurduk. 10 milyon liralık yatırım yaptık. Ar-Ge çalışmaları ile fiş kesebilen, yaş sorgulayabilen satış otomatları ürettik. 2016 yılında ise 3’üncü üretim tesisimizi faaliyete aldık. Bu da bizim için çok önemli bir yatırım kararıydı.

YÜZDE 100 BÜYÜME HEDEFİ

Bugün üretim tesislerimizde 100’ün üzerinde çalışan bulunuyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı 60’ı geçti. 2018 yılında yüzde 100 büyüme hedefliyoruz. Yeni yatırımlar için de fırsat kolluyoruz. Gerçek büyüme global bir sanayi anlayışına inanan ve bu anlayışla tüm personelini motive eden şirketlerin elde edebileceği bir başarıdır. Elektral olarak tespit ettiğimiz hedeflere ulaşmak için, yoğun bir Ar-Ge çalışmasıyla yoluna hızla devam etmekte. Ürünlerimiz Almanya, Irak, Polonya ve mısır gibi ülkelerde havalimanları, hapishaneler ve uluslararası etkinliklerde kullanılıyor. Bugün güvenlik alanında ürettiğimiz kapı dedektörü, silah dedektörü, boy dedektörü, manyetik dedektör ve x-ray kapı gibi cihazlar Uzakdoğu ülkelerinde merdiven altı firmalar tarafından taklit edilmeye çalışılmakta. Bu konuda da çalışmalarımız bulunuyor.”

PROTEİN OTOMATLARINA BÜYÜK İLGİ VAR

YAPTIKLARI işbirlikleri ile dünya devleriyle çalıştıklarını anlatan Sayıl Dinçsoy, 2018 yılı hedeflerini şöyle anlattı: “Yurtdışında spor salonları için ürettiğimiz protein otomatları büyük ilgi gördü. Şimdi bunu iç pazarda da denemeye başladık. Ancak en önemli hedefimiz dondurma otomatları olacak. Bu konuda çok büyük bir bilgi ve tecrübeye sahibiz önümüzdeki dönemde bunun startını vereceğiz. Protein otomatları özellikle Dubai’de büyük bir ilgi ile karşılaştı. 2018 bizim için pazarlama ve yükseliş yılı olacak.”