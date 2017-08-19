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    3 terör saldırısından kurtuldu

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 07:46Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 07:47

    Farklı şehirlerde seyahat ederken, 3 farklı şehirde terör saldırısına yakalanan 26 yaşındaki Avustralyalı Julia Monaco, 1 yıl içinde 3 kez saldırı şoku atlattı.

    Aylar önce Avrupa turuna çıkan 26 yaşındaki Avustralyalı Julia Monaco adlı kadın, DEAŞ’ın üstlendiği Londra, Paris ve Barcelona saldırılarının tümünde bu kentlerdeydi. Julia Monaco, önceki gün Barcelona’da bir aracın ünlü La Rambla Caddesi’nde yayaların üzerine sürüldüğü sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi. Monaco, haziran ayında Londra’daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.

    Avustralyalı kadın birkaç gün sonra Paris’e geçmiş, Notre Dame Katedrali’ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı. Julia Monaco, saldırılara rağmen ülkesine dönmek istemediğini, tatilini sürdüreceğini söyledi. İki arkadaşıyla alışveriş merkezindeyken güvenlik alarmı verilip kapıların kilitlendiğini belirten Monaco, “Bir anda herşey değişti ve herkes canını kurtarmak için panik içinde kaçışmaya, ağlamaya başladı. Biz ise dükkana kitlenmiş olarak kaldık” dedi.

    Etiketler: Julia Monaco , terör saldırısı , Barcelona , Londra , Paris
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