3 şehit acısı

Şemdinli’de devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil (25) ile Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26) şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Çil’in şehit olduğu haberi, memleketi Adana’da babası Adnan Çil’e böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor kontrolünde verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Seyfettin Orkun Çil’in eşi Yeşim Çil’in Kozan ilçesinde sağlıkçı olarak görev yaptığı belirtildi.

Şehit Seyfettin Orkun Çil

7 AYLIK MUSTAFA YETİM KALDI

Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Çam’ın acı haberini memleketi Kahramanmaraş’ın Piri Reis Mahallesi’nde oturan ağabeyi Hilmi Çam’ın evinde kalan ailesine yetkililer verdi. Şehidin annesi Fatma ve babası Mehmet Çam ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. 5 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ve Fulya Çam ile evli olan şehidin Mustafa adında 7 aylık bir oğlu olduğu belirtildi.

EL BOMBASI KAZAYLA PATLADI

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre de Kuzey Irak’taki Batin Tepe Üs Bölgesi’nde el bombasının kazayla patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Ankara’daki evlerine gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46), anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu.