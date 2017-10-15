3 şartlı başkanlık

AK Parti'de 2019’da yapılacak seçimlere yönelik yaşanan değişim süreci sadece belediye başkanları için değil, il başkanları için de deprem etkisi yarattı. İl kongrelerinden önce görevi bırakması istenen il başkanı sayısı 30’a ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, il kongre sürecine gelmeden önce hakkında iddia olan veya yeni dönemde farklı yerlerde değerlendirilmesi düşünülen il başkanlarıyla, genel merkezin talimatıyla vedalaşıldı. Bu iller için yeni il başkanı adayı belirlenirken, üç şart getirildi. Yeni il başkanlarının, “üniversite mezunu olmaları, 2019’da yapılacak belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine aday olmamaları” istendi. Bu şartları kabul eden il başkanı aday adayları belirlendi.

GÖREVDEN ALINANLARIN DURUMU

Parti yöneticileri, il başkanı adaylarının, il kongrelerinden önce belirlenmesinin amacının, il ve ilçe yönetimlerinde kendi istedikleri ekibi kurmalarına olanak sağlamak olduğunu söylediler. Görevden alınan il başkanlarından bazı isimlerin ise belediye başkanı ve milletvekili adayı olarak değerlendirileceği de belirtildi.

İLLERE ÖZEL EKİP GÖNDERİLİYOR

Partideki değişimin ilk ayağı olan il başkanlarıyla ilgili operasyonda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilen notların çok etkili olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın gittiği her ilde kendisine vatandaş tarafından ulaştırılan notlarla, Cumhurbaşkanlığı’na yollanan her türlü bilgi, itiraz ve eleştirinin özel olarak değerlendirildiği dile getirildi. Şikâyetlerin dikkate alınarak bu illere özel ekip gönderildiği, iddia ve eleştirilerin doğru olup olmadığının parti müfettişleri ve anketlerle de ayrıca teyit edildiği belirtiliyor. Başkanların değiştirilmesine ilişkin kararın bu mekanizmadan sonra işletildiği dile getiriliyor.