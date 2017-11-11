3 saatte 3 erkek bakın kaç kadın öldürdü?

İlk olay Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşandı. Ramazan Ö. isimli şahıs bir yıl önce boşandığı Meryem Rençber’in yaşadığı babasının evine geldi. Ramazan Ö., burada yanında getirdiği av tüfeğiyle evin önünde bulunan genç kadına ve babası İlhami Rençber’e ateş edip, kaçtı.



Genç kadın olay yerinde, saldırıda ağır yaralanan babası ise kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli R.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken Meryem Ö'nün, R.Ö'nün kendisini tehdit ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve R.Ö'ye uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.





AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

İkinci olay akşam saatlerinde Mersin'in Anamur ilçesinde yaşandı.



Alınan bilgiye göre, Muhammet Ç (30), Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, birlikte yaşadıkları iddia edilen Rahime D'yi (25) av tüfeğiyle başından vurdu. M.Ç, daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ç. ve R.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



ESKİ EŞİNİ AĞIR YARALADI YANINDAKİ ERKEĞİ ÖLDÜRDÜ

Gece saatlerinde bir saldırı haberi de Adana'dan geldi.



Alınan bilgiye göre N.M.D, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda eski eşi L.D. (34) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen V.D'yi yolda yürürken gördü. N.M.D, yanındaki silahla L.D. ve V.D'ye ateş etti.



Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kalbi iki kez duran V.D. kalp masajıyla hayata döndürüldü. Daha sonra hastaneye kaldırılan V.D, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralanan L.D'nin ise özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.



CİNAYETLERİN 'GEREKÇESİ' NAMUSMUŞ!

Olayın görgü tanıklarından Doğan Büyükbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüs durağının yakınlarında iki el silah sesi duyduğunu ve bir kişinin kaçtığını gördüğünü söyledi. Kaçan kişinin arkasından koştuklarını anlatan Büyükbaş, "Saldırgan kaçarken trafik polisi havaya iki el ateş etti. Bu arada adam da panikleyerek yere düştü. Biz de yakaladık. Adamı gelen polise teslim ettik. Vuran kişi 'namus meselesi' dedi." ifadelerini kullandı.





















