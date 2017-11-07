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    Haberler >Kitap Sanat>'3. Richard' gelmiyor

    '3. Richard' gelmiyor

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 22:12 | Son Güncelleme:

    21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17 ve 18 Kasım’da sahnelenmesi planlanan Schaubühne Berlin’in ‘III. Richard’ oyunu, oyuncuların Türkiye’deki hukuk uygulamalarından duydukları kaygı sebebiyle gelmek istememesi üzerine iptal edildi.

    Biletler iade edilebilecek.

    Etiketler: Tiyatro , ALMANYA , gazetehaberleri
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