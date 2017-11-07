'3. Richard' gelmiyor

21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17 ve 18 Kasım’da sahnelenmesi planlanan Schaubühne Berlin’in ‘III. Richard’ oyunu, oyuncuların Türkiye’deki hukuk uygulamalarından duydukları kaygı sebebiyle gelmek istememesi üzerine iptal edildi.
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