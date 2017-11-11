“3. ÖRAV Eğitim Şenliği”

ÖRAV'ın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları desteğiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği şenliğe Milli Eğitim Bakanlığı, TANAP ve ÖRAV'ın temsilcilerinin yanı sıra 300'ü aşkın eğitimci katıldı.

ÖRAV Genel Müdürü Selman Behmuaras, etkinlikte yaptığı konuşmada, vakfın öğretmenlerin toplum gözündeki itibarlarını ve saygınlıklarını kazanmaları, öz güveni yüksek eğitimciler olarak gelecek nesilleri hayata hazırlamaları için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Behmuaras, şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz eğitim projeleriyle bilgi donanımı yüksek, araştıran, sorgulayan öğretmenlerin çoğalmasını hedefliyoruz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle, varoluş amacımızı gerçekleştirebilmek için gereken katkıyı sağlayan birey, kurum ve kuruluşlar ile öğretmenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. TANAP iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Öğretmenin izinde projesi' de bu çalışmalarımızın somut örneklerinden biri. Mayıs ayında başladığımız eğitim programımız kapsamında okul müdürlerimize verdiğimiz eğitimleri tamamladık. Şu anda da devlet okulu öğretmenlerimizle projemize devam ediyoruz."

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ise TANAP'ın yalnızca doğalgaz tedarikine değil aynı zamanda insana, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine de azami önem verdiğini belirterek, ÖRAV ile gerçekleştirdikleri söz konusu etkinlikle eğitim sistemi için oldukça verimli bir proje başlattıklarını bildirdi.