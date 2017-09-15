3. nükleer projesi yakında duyurulacak

Toshiba'nın sahibi olduğu nükleer reaktör üreticisi Westinghouse, Türkiye'de bir nükleer santral inşası planlarında yakın zamanda ilerleme beklediklerini açıkladı.

Westinghouse, Çin'in Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu (SNPTC) ve Türkiye'den Enerji Üretim A.Ş. (EÜAŞ) arasında 2014'te imzalanan bir anlaşma, dört üniteli bir nükleer santral kurulmasını öngörüyor.

Santralde Westinghouse'un AP1000 nükleer teknolojisi kullanılacak.

Westinghouse CEO'su José Emeterio Gutiérrez, Dünya Nükleer Derneği konferansında dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de SNPTC ile çalışmalarımız sürüyor. Umuyorum yakında yeni haberlerimiz olacak" dedi.

Türkiye halen üç ayrı nükleer tesis projesi yürütüyor. Bunlardan biri Rus Rosatom ile diğeri ise Fransız Engie'nin dahil olduğu bir konsorsiyum ile sürüyor.