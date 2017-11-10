3 milyon metrekareye imzasını atıyor

EMLAK Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Emlak Konut’un kuruluşundan bugüne kadar, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin pek çok şehrinde her biri farklı özelliklere sahip, kaliteli ve insan odaklı projeler geliştirdiğini söyledi. Başakşehir’de hayata geçirdikleri projeler ve bölgenin genel gelişimine değinen Kurum, “Gelişen büyüyen ekonomimiz ve artan refah seviyesi ile birlikte düzenli şehirleşme ihtiyacı da artarken bu çerçevede İstanbul, yeni ulaşım hedefleri, kentsel dönüşüm projeleri ile yatırımcılar tarafından her geçen gün önemini artıran bir şehir haline geliyor.



Günümüze kadar ağırlıklı olarak doğu-batı aksında büyüyen 15 milyonluk nüfusa sahip, ekonomik ve ticarî anlamda dünyanın en önemli mega kentlerinden biri olan İstanbul, son dönemde dünyanın da dikkatini çeken 3. havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerinin yanında artan nüfus ile kuzey yönünde bir gelişim gösteriyor. Bu çerçevede Emlak Konut olarak gelişim gösteren bölgelerde yeni projeler üretilmesinde büyük rol oynuyoruz. Bu anlamda 1995’de pilot bölge olarak çalışmalara başlanan ve 2003 yılından sonra süratle atılımların hızlandığı örnek bir şehircilik anlayışı ile planlı ve altyapılı olarak gelişmeye devam eden Başakşehir gelişim gösteren bölge olarak en güzel örneklerden biri” dedi.



29 BİN BİRİM

Başakşehir’in sanayi bölgeleri, planlı kentleşme örnekleri, üniversiteleri, yeni yapılacak şehir hastanesi ve resmi kurumları ile değerine değer kattığını belirten Kurum, bölgenin mega projelere yakınlığı ve raylı sistemlere erişim imkânıyla öne çıktığını dile getirdi.



Potansiyeli yüksek olan bu bölgede Emlak Konut olarak bugüne kadar yaklaşık 3 milyon metrekare bir alan üzerinde tamamlanan ve devam eden olmak üzere yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm ürettiklerini belirten Kurum, “Toplumsal değerleri göz önünde bulundurarak bölge ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 10 adet okul, 328 adet derslik, 5 adet kreş, 3 adet sağlık tesisi ve 4 adet cami inşaatını da gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz”dedi.



ŞEHİR PARKI YAPIYOR

Başakşehir’de hayata geçirilen ‘Kuzey Yakası’ projesiyle ilgili de bilgi veren Murat Kurum: “Başakşehir’de İstanbul’un iş ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek, bölge ile uyum sağlayacak, doğa ile iç içe az katlı ofis ve ticari ünitelerin olduğu proje ile iş yaşamını Kuzey Yakası’nda yeniden yorumlayacağımızı duyurmuştuk. Kuzey Yakası içerisinde ofisler ve ticari alanların yanı sıra; otel, spor kompleksi, konser salonu, sosyal tesisler, çocuk alanları ve hayvanat bahçesi gibi faaliyet alanlarının dışında bir de dünya metropollerinde görmeye alıştığımız devasa bir şehir parkı yer alıyor. Yine bu bölgeye yakın bir noktada Bahçekent’te 142 bin metrekare alan üzerinde aynı Kuzey Yakası projemizde olduğu gibi bölge ihtiyaçlarına cevap veren, insanların vakit geçireceği bir çok sosyal faaliyeti içinde barındıracak dev bir bölge parkı olan Hayat Park’ı faaliyete geçirdik” diye konuştu.



10 BLOKTAN OLUŞUYOR

Kuzey Yakası’nın mimarisi ve açık alan düzenlemeleriyle öne çıktığını belirten Kurum, “Proje hayvanat bahçesinden, ofislere, kongre merkezinden otele, benzeri dünya metropollerinde olan şehir parkına kadar birçok farklı konsepti bünyesinde barındırıyor. Kuzey Yakası’nda bulunan projede toplamda 10 blokta yatay mimari konsepti ile az katlı geliştirildi. Projenin 7 bloğunda ticaret ve ofis işlevi tanımlanmış olup geriye kalan 2 bloğu otel ve kongre merkezine, 1 bloğu ise içerisinde spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan spor tesisine ayrıldı. Proje kapsamındaki otel bloku 153 adet odası, beraber çalışabileceği kongre merkezi ve fitness-sauna-havuz gibi sosyal alanlarıyla hizmet verecek. Kongre merkezi 600 kişilik konferans salonu, 143 kişilik toplantı odası, 83 kişilik seminer salonu, 400 metrekarelik fuaye ve 2 bin 100 metrekarelik lobi alanından oluşuyor” diye konuştu.