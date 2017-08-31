3 milyon insan saatleri sayıyor

Bu yıl Arafat’da kurulan yüksek klimalı çadırlar, hacıları sıcaktan korurken, abdest ve tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkmak zorunda kalan hacılar neredeyse kaynar suyla abdest almak zorunda kaldı. Her türlü önleme karşın, Diyanet’in çadır hastanesi Arafat’ta hiç boş kalmadı, sahra çadırında uzun kuyruklar oluştu. Ambülanslar gün boyu hasta taşıdı.

ADEM VE HZ. HAVVA’NIN BULUŞTUĞU TEPEYE AKIN ETTİLER

Geceyi çadırlarda geçiren dünya hacıları, sabah namazının ardından, Hz. Adem ve Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve insanlığın yayıldığı Cebeli Rahme (Rahmet Tepesi)’ne akın etti. Hz. Muhammet’de Veda Hutbesi’ni de buradan okumuştu.

Arafat’ta hacıların güvenliği için çok sayıda güvenlikçi görev yaparken, havadan helikopterlerde sık sık denetim yapıldı. Hacı adaylarının haclarının kabul olması için Vakfe’den önce Arafat’a ulaşmaları gerekiyor. Son kafilelerin iştirakiyle birlikte Arafat şu anda vakfeye hazır.

HACI ADAYLARINA ÖZEL İRŞAT PROGRAMI

Arafat’ta hazırlanan çadırlarda topluca sabah namazını kılan hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı namazın ardından özel bir irşat programı düzenlendi. Türkiye’den gelen karilerin Kur’an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanvekili Dr. Ekrem Keleş’in yapacağı duayla vakfeye duracak. Türkiye’den de canlı yayınlarla izlenebilecek Vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecekler. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa’y görevini yapacak hacılar traş olarak ihramdan çıkacaklar.

ARAFAT’A ÖZEL SAĞLIK ÇADIRLARI

Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat’a ulaşımı doktorların kontrolünde sağlandı. Arafat’a çıkamayacak kadar kötü durumda olan hastalar ambülanslarla Arafat’a çıkarıldı. Sağlık çadırında acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölümün yanında eczane de bulunuyor. Ayrıca, gezici ambulanslar herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalan hacı adaylarına hizmet vermek üzere Arafat’ta hazır bulunuyor. Vakfenin ardından ambulanslar ve sağlık ekipleri Müzdelife ve Mina’da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edecek.