3 milyarlık İzmir planı

450 milyon yatırımla hayata geçen Dap İzmir projesinde yüzde 50 fiyat avantajıyla satışlara başladıklarını söyleyen Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Metrekaresini 8 ila 11 bin TL fiyatla satışa çıkmayı planlıyorduk. Ancak sürpriz yapmak istedik. Yüzde 50 indirim avantajıyla metrekaresi 4 bin 500 liradan topraktan satışa açıyoruz. Daire fiyatları 199 bin liradan başlıyor. İzmir’de tek bir proje ile kalmayıp, arazi geliştirmeye devam edeceğiz. Sadece İzmir’de önümüzdeki süreçte en az üç proje geliştirmeyi ve 3 milyar TL’lik yatırım yapmayı hedefliyoruz. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir konut daha geliştireceğiz” dedi.

ŞEHİR GELİŞİYOR

Geçtiğimiz yıl İzmir’e 24 bin kişinin göç ettiğini dile getiren Yılmaz şehrin gelişim potansiyeli için şunları söyledi: “Avrupa’daki iki kent arasında en yoğun uçuş trafiği 104 seferle İstanbul ve İzmir arasında yapılıyor. Son 10 yılda İzmir’de sanayi yüzde 140 arttı. İzmir dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İzmir, yaşanabilirlik endeksinde 2016 yılında 10 sıra birden yükseldi. İngiltere menşeili Knight Frank’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir’in hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş bir potansiyeli var. İzmir-İstanbul otoyolu 2018 sonunda tamamlandığın-da rakamlar katlanarak artacaktır. Mesafe 3.5 saate düşecektir ki bugün İstanbul’da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek dahi bazen 2-3 saati buluyor.”