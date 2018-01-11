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3 kuruşluk dava açmıştı! Nedenini açıkladı

Usta sanatçı Ayşen Gruda sağlık problemleri nedeniyle başrolünde yer aldığı ‘Kırkından Sonra’ oyununun kadrosundan ayrılmıştı. Oyunun yapımcısı, ünlü sanatçıya 3 kuruşluk dava açmıştı.

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 17:29 | Son Güncelleme :

Usta sanatçının kararı sonrası, 57 gösterimi iptal eden Jest Tiyatro, durumu mahkemeye taşıdı. Tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda’nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı.

Güleryüz'ün bu hareketi sanat camiasından büyük tepki aldı. Bunun üzerine oyunun yapımcısı Tolga Güleryüz şu açıklamayı yaptı:

Yazılı ve görsel basında çıkan haberlerde durumu net bir şekilde anlatamadığımızı fark ettik, buna istinaden ilk yaptığımız basın açıklamasına ektir; Sayın Ayşen Gruda'nın da kadrosunda olduğu toplamda 5 oyuncunun sahneyi paylaştığı 40'ından sonra oyunumuz 25 Eylül 2017 tarihinde prömiyer yaptı. Oyun başlamadan önce provalar zamanında sayın Ayşen Gruda'yla oyun ve turne konusunda konuşularak mutabık kalındı fakat 13 oyun sonra Ayşen hanımın rahatsızlığı neticesinde oyunu durdurduk hastanede yattığı dönemde ve evindeki istirahat döneminde ekip arkadaşları ve tiyatro olarak onu hiç bir şekilde yalnız bırakmadık. İstirahat döneminde (25 Ekim-14 Kasım arası) 10 adet oyunumuzu ileri tarihlere erteledik. Bu işlem menajeri ile konfirme edilerek gerçekleştirilmiştir.
14 Kasım - 11 Mart arası planlanmış olan 57 adet oyun gösterimi iyileşme sürecinin bitiminde kendilerinin almış olduğu karar neticesinde iptal edilmek zorunda bırakılmıştır. Ayşen hanım ve menajeri rahatsızlığından dolayı bize artık oyun oynayamayacağını beyan etmişlerdir, buna istinaden turne organizasyonlarına ve sahnelere ödediğimiz kaporaların iadesi için kendisinden oyun oynamasına engel olan rahatsızlığını belgeleyen resmi rapor talep ettik fakat doktor önerisi (epikriz raporu) dışında tarafımıza herhangi bir rapor sunulmadı. Takdir edersiniz ki bize gönderilen ve yetkili mercilere ilettiğimiz bu belge bakanlıklara bağlı salonlarca kabul görmeyerek reddedilmiştir.
Bir çok bölgede 'Kırkından Sonra' oyunumuzu iptal ettiğimiz için diğer oyunlarımızın organizasyonlarında çok ciddi sıkıntılar yaşamış bulunmaktayız. Sayın Aysen Gruda'nın bahsettiği üzere oyunumuz ne Mersin'de ne de Karadeniz de oynamıştır. Yalnızca 13 gösterim İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilerek transferler her zaman özel araçlarla sağlanmıştır ve iki asistanım her zaman Ayşen hanıma hizmet etmiştir. Tiyatromuzun, oyuncu kadromuzun, çalışanlarımızın sıkıntıya düşmesine ve buna bağlı yaşanan istihdam kaybına rağmen biz yine de 'Dünya'ya bir kere gelen Ayşen Gruda'nın ismine ve yaşına hürmeten herhangi bir resmi başvuruda bulunmadık, maddi ve manevi zararımızı sineye çektik. Taa ki kendisinin bize katii suretle 'oyun oynayamayacağını ve şehir dışına çıkamayacağını' söylemesine rağmen başka bir oyunun afişinde görene kadar...
Araştırmalarımıza göre 'Kırkından Sonra' oyunumuzun bitimi ile sayın Ayşen Gruda iki farklı oyunda görev almaya başlamış ve duyumlara göre gizli yapımcılığını yürütmeye karar vermiştir. Ayrıca 9 Ocak 2018 günü İzmir'de sahneye çıkmıştır. Tüm bu iyi niyetler neticesinde karşımıza çıkan bu durumu son nokta olarak görüp dava açmaya, kamuoyu ve tiyatro camiasıyla paylaşmaya karar verdik. Hepimiz dünyaya bir kere geliyoruz ve yaşadığımız haksızlıkların cevabını almak hakkımızdır düşüncesiyle bilginize sunuyoruz.

3 kuruşluk dava açmıştı Nedenini açıkladı

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